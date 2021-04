Para MVS Noticias, Pamela Cerdeira entrevistó a Irene Levy, presidenta de Observatel, sobre las implicaciones en la privacidad y el uso de los datos para la creación de un padrón de usuarios de telefonía móvil.

“Es lamentable, porque estamos regresando al 2009, cuando se creó este famoso “RENAUT” y lo que tuvimos como consecuencia fueron dos cosas: el aumento del 40% de extorsiones vía telefónica y la venta de este padrón en Tepito, una base de datos que se vendía por $500 al mejor postor”, explicó.

“Después de este antecedente, me parece increíble que los legisladores no hayan entendido la lección y hayan aprobado no solamente el mismo padrón, sino que además le agregaron los datos biométricos, lo que lo hace todavía más peligroso”, mencionó.

“Se demostró que no es una medida proporcional para acabar con el delito de extorsión y que en ningún otro país desarrollado se ha utilizado, esto por considerar que los peligros son mayores que los beneficios”.

“En el plazo de 2 años a quienes no quieran proporcionar estos datos se les va a quitar la línea y ante esto, nos quedan ampararnos. En Observatel, estamos trabajando en ello, Xóchitl Gálvez dijo que iba a poner en disposición de todos los ciudadanos una especie de amparo para interponerlo y las organizaciones de la sociedad civil también van a promover amparos”.