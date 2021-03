Para MVS Noticias, Pamela Cerdeira habló con Rosanety Barrios, experta en temas energéticos, quien explicó las implicaciones de la reforma a la ley de hidrocarburos.

Uno de los motivos más importantes que fueron planteados para sacar esta modificación es el combatir el contrabando, la venta ilegal de combustible y fortalecer a Pemex, la verdad es que esos motivos pueden ser compartidos por cualquier mexicano, pero desafortunadamente lo que está puesto en la modificación de ley, así como está planteada, afecta notablemente la posibilidad de que México tenga mejores servicios de energía e inversiones que crean empleo.

Por un lado, se establece que en caso de que haya violación a la ley o que se cometan delitos con hidrocarburos, fundamentalmente la autoridad puede revocar el pedido. La revocación de un permiso es una facultad que ya existía, si no se ha aplicado seguramente no se han encontrado los motivos. Además, la misma ley contempla una serie de sanciones administrativas, en caso de determinadas violaciones, pero irse al extremo que cualquier cambio a la ley puede derivarse a la revocación de un permiso, de infraestructura, me parece algo muy grave que atenta contra la seguridad de estas inversiones que ya tienen tiempo aquí operando.

Hay una nueva facultad, la de suspender los permisos de cualquier infraestructura de hidrocarburos que esté operando en condiciones que estas instalaciones representen un peligro inminente para la seguridad nacional o para la economía nacional y la autoridad pudiera traer a Pemex para que la operen. Esto resulta preocupante porque esta redacción afecta a todo lo que ha venido construyendo en materia de energía desde 1995.