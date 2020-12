En esta emisión, para MVS Noticias en ausencia de Pamela Cerdeira, Sheila Amador entrevistó al Dr. Eduardo López Betancourt, presidente del Tribunal Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México, quién habló de los convenios que firmó la UNAM con universidades públicas para atender y prevenir las violencias.

La UNAM firmó acuerdo con las Universidades Autónomas de Chapingo (UACH), del Estado de Hidalgo (UAECH); del Estado de Morelos (UAEM); de Nuevo León (UANL) y de Tlaxcala (UATX), en conjunto realizaran investigaciones y análisis en temas para la justicia universitaria.

Este acuerdo tiene la finalidad de promover la reestructuración de áreas de atención y seguimiento a los casos de violencia con perspectiva de género, se pretende organizar cursos, seminarios, conferencias, diplomados, mesas redondas y talleres en materia de igualdad de género.

Para Eduardo López un buen maestro no acosa, no humilla al alumno, lo apoya lo hace superarse, lo motiva. Actualizarse no tiene nada de malo, al contrario, da una gran personalidad. Se intercambiará experiencia para encontrar las mejores prácticas.

