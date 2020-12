Para MVS Noticias, Pamela Cerdeira entrevistó al presidente de consulta Mitofsky, Roy Campos.

Sin duda el año 2020 ha sido muy difícil para todos, así como para el presidente debido a la pandemia de coronavirus, pero el presidente Andrés Manuel López Obrador logró llegar a su segundo año de gobierno.

La mayoría lo apoya y quisiera se quede, lo que sí es un hecho que justifico el no avance por la pandemia, acerca de los compromisos que prometió no se han podido realizar, pero sí ha hecho otros que no estaban planeados.

No olvides escuchar a Pamela Cerdeira de lunes a viernes a partir de las 19:00 hasta las 21:00 horas por tu estación favorita 102.5 FM.