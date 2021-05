La marcha del # TerremotoFeminista es una estremecedora crónica periodística de Laura Castellanos, autora de los libros México armado y Crónica de un país embozado.

“Decidí escribir este libro porque soy una periodista feminista. Mi ejercicio periodístico ha sido con perspectiva de género y en las coberturas que yo he tenido de todo lo que he escrito, siempre he visibilizado a las mujeres. Recientemente empecé a observar como a la par de que de que hubo una espiral, sobre todo, a partir del sexenio de Calderón de violencia de género más cruel hacia las mujeres, empezaron a perfilarse resistencias, expresiones subversivas dónde iban asomándose las mujeres tanto en espacios urbanos como rurales”.

De pronto México es uno de los países en donde ha habido mayores y más diversas expresiones, particularmente motivadas por la violencia de género que tiene que ver con feminicidios, desapariciones, agresiones sexuales y vemos de pronto emerger una nueva generación de jóvenes muy radicales que una buena parte se asumen feministas y al yo entrevistaras me di cuenta de que se asumen feministas más por una cuestión vivencial, en lugar de tener una influencia histórica de algunas feministas. Es importante conocer la historia de opresión que han vivido las mexicanas para explicarnos por qué estamos en esta crisis y hacia donde podemos dirigirnos, añadió.