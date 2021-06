Para MVS Noticias, Pamela Cerdeira entrevistó a Ivonne Muñoz, abogada especializada en ciberseguridad, directora de It Lawyers, sobre el hackeo a la Lotería Nacional.

“Es a veces un poco la necedad de no querer negociar, de no querer entender el impacto que hay en una organización cuando te secuestran la información. La única respuesta que veo en el aire de la Lotería Nacional es; estamos bien, los sorteos siguen funcionando, no sucede nada”, mencionó.

“No sólo no pagaron, no negociaron, en entendido de lo que ha dicho Avaddon es que, esos cuates ni siquiera los contactaron y les dieron 7 días más para ver si pagan, son casi 800 mil que, es el promedio de lo que pide y son criminales con palabras, si pagas el rescate, regresan la información”.

“La información que tienen es sensible, de los últimos dos sexenios y del actual. El día de ayer, liberaron información en donde hay auditorías, hay contratos, información de Hacienda, información presupuestal y respaldo de correo electrónico de los funcionarios”, añadió.

Creo que el director de finanzas debería de estar haciendo una revisión presupuestal para hacer una negociación e invertir en un plan de seguridad para prever esta situación.