En entrevista con Pamela Cerdeira para MVS Noticias, Rosanety Barrios, experta en temas energéticos, compartió su análisis sobre la explosión de la plataforma Ku-Alfa de Pemex.

Tras la explosión en la plataforma Ku-Alfa, localizada en la Sonda Campeche, el saldo es de 5 fallecidos, 6 lesionados y dos desaparecidos.

“Las plataformas sirven para extraer el petróleo que se encuentra en el subsuelo y son procesos en donde se manejan materiales y procesos muy complejos, entonces no me atrevo a dar un diagnóstico de lo que pudo haber pasado, pero sí lo que implica para México”, explicó la experta.

Te puede interesar: Pemex investigará causa-raíz de incendio en Campeche

En riesgo los ingresos petroleros

Destacó que el accidente detuvo la producción de más de 420 mil barriles de petróleo, es decir, el 25% de toda la producción de Pemex está detenida sin saber cuándo pudiera continuar y eso implica que México no va a estar teniendo el ingreso petrolero que necesita de manera cotidiana.

“Todavía no se conoce el alcance del accidente, no está muy claro si los seguros lo van a poder cubrir completamente y si no es así, otra vez las finanzas públicas van a tener que dirigir fondos a Pemex que necesitamos en otros aspectos”.

Finalmente mencionó que se debe plantear la necesidad de exigir al presidente que se retomen las rondas, que se reparta el riesgo de la operación petrolera, para que el estado mexicano no tenga que estar invirtiendo y tomando el riesgo (…).