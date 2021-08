En sustitución de Pamela Cerdeira, Sheila Amador entrevistó a la periodista Yohali Reséndiz, sobre la detención de Saúl Huerta y su vinculación a proceso.

“No solamente es que la autoridad nos dé esta gran foto de un diputado sin fuero dentro del Reclusorio Oriente, no solamente es tenerlo ya en un reclusorio, sino que conforme a las declaraciones del menor de 15 años del entonces 23 de abril que di a conocer en los medios de comunicación, deben de hacer las cosas que no se hicieron ese día.”

La reportera Yohali Reséndiz declaró que, cuenta con la declaración con el sello del Consulado de México en San Bernardino, California en Estados Unidos de otro joven que entonces tenía 17 años y también fue violado por Saúl Huerta y tuvo que huir a Estados Unidos de indocumentado porque lo amenazó con lastimar a su familia.

“Él me ha dicho “parece que no soy mexicano, parece que no les importa lo que me pasa a mí”, porque las autoridades solo le dieron una palmadita en la espalda. Hubo un momento en el que él se sintió tan mal de que no le hicieron caso que entró en una depresión brutal”.

“Me parece que deberíamos tener la capacidad tanto los medios de comunicación de abrirles el micrófono a él a su papá y pedirles que nos cuenten qué es lo que necesitan porque él también es una víctima y también cuenta.”