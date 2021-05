Para MVS Noticias con Pamela Cerdeira, Rosanety Barrios compartió su análisis sobre la compra de la refinería Deer Park en Houston.

Esta refinería ya tiene décadas operando en sociedad con Pemex y ha sido un modelo de lo que se puede hacer bien en una refinería. Desafortunadamente, contrasta mucho con la forma en la que operan las refinerías nacionales que, pierden dinero todos los días, producen un desecho que se llama combustóleo, entre otras cosas que, hacen daño a nuestra salud al respirar, explicó.

“Deer Park es una refinería que tiene una capacidad idéntica a la capacidad de la refinería nueva que pretende ser en este sexenio Dos Bocas. Yo diría que es una buena idea comprar una refinería que tiene la misma capacidad que la de Dos Bocas y que entre otras cosas, va a costar un décimo de lo que va a costar Dos Bocas y sin el daño ecológico que ya hizo”.

No me parece una mala idea, pero no resuelve la problemática; las refinerías nacionales seguirán perdiendo dinero, no resuelve el hecho de que se tiraron casi 10 millones de dólares en Dos Bocas y tampoco resuelve el hecho del futuro de esa refinería, añadió.