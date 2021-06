Para MVS Noticias, Pamela Cerdeira entrevistó a Andrés Atayde, dirigente del PAN en la CDMX.

“Una realidad es que, en enero hay un par de entrevistas en las que yo sí creía que la alianza la Ciudad de México iba a funcionar bien, porque veníamos viendo que el gobierno de la ciudad, la doctora Claudia Sheinbaum ofreció hace 3 años una caja de esperanza y que cuando las vecinos y los vecinos la abrieron, la caja venía vacía”, mencionó.

“Muchas de las demarcaciones en donde se gana, en la gran mayoría de ellas sí visualizamos un triunfo. El reto ahora no es menor, es devolver esa confianza mayoritaria hacia la oposición, particularmente hacia el PAN con buenos gobiernos, no podemos hacer menos que hacer eso y no les vamos a fallar”.

“Todos los derechos con los que hemos venido avanzando en la ciudad, todos los reconocimientos, la promoción, la defensa de los Derechos Humanos, son temas en donde la ciudad no puede caminar hacia atrás. Yo tengo muy claro que, además de la decepción que ha ocasionado Morena en la ciudad particularmente en las alcaldías, el segundo gran factor es la participación histórica, las vecinas y los vecinos desbordaron las urnas y que en esa participación histórica voltearan a ver hacia nosotros, es lo que nos tiene hoy obligados para hacer buenos gobiernos, no podemos hacer menos”, añadió.