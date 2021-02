En entrevista para MVS Noticias con Pamela Cerdeira, Mariana Campos, coordinadora del programa de gasto público y rendición de cuentas en México Evalúa, compartió su opinión acerca de las irregularidades que detectó la ASF por 67 millones de pesos en la cuenta pública 2019.

Me parece que es un asunto de preocupación porque la Auditoría Superior de la Federación, es una institución que pertenece a otro poder, no es del poder ejecutivo es del poder legislativo y, por otro lado, pues tiene autonomía técnica, presupuestaria y de gestión y no es perfecta, pero, a lo largo del tiempo ha sido un pilar de la rendición de cuentas en México, tiene sus áreas de oportunidad, pero, sí ha transparentado los asuntos relacionados con el gasto público de los distintos gobiernos.

Preocupa muchísimo que el presidente está alegando y descalifica su trabajo, creo que debe de ser más respetuoso de la división de poderes y del rol que le toca a la auditoria, que es básicamente revisar con lupa que se respete la normativa para ejercer el gasto público.

También me preocupa mucho que una vez que haya salido este informe de resultados, se haya echado para atrás la auditoría; recordemos que estos informes no se hicieron en 5 minutos, tomaron mucho tiempo porque fueron de un gasto ejercido y recordemos que hubo otros especialistas que hicieron estimaciones de lo que iba a implicar el costo del cierre del aeropuerto y efectivamente era un menor monto pero en algunos casos, por ejemplo, el IMCO publicó una nota donde venía una estimación de 285 mil millones de pesos.