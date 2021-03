En entrevistas para MVS Noticias con Pamela Cerdeira, Julen Rementeria, Senador del PAN, habló sobre el freno que puso un juez federal a la reforma eléctrica de AMLO.

Debemos hacer un llamado enérgico, muy fuerte y respetuoso para que el presidente deje de entrometerse en los asuntos de otros poderes, porque lo que hoy hace suponer es que algún juez federal hubiera recibido algún dinero, algún recurso para poder tomar una decisión, cuando él tiene que respetar eso. En todo caso, no le toca a él resolver los problemas que hubiera en alguna área del poder judicial y, por lo tanto, está invadiendo a otros poderes, amedrentándolos desde las mañaneras, declaró.

Ya se dijo desde la vez que se aprobó esta iniciativa ahora ley de la industria eléctrica, que era una ley que contenía grandes posibilidades de poder ser controvertida y de poderse ganar estos juicios en contra de ella, porque era verdaderamente inconstitucional.

“Nosotros mismos en el PAN y junto con otros senadores de oposición, hemos firmado ya una acción de inconstitucionalidad y seguramente prosperará como prosperaron estos amparos”.

Se les advirtió que se debería de corregir y que no se debería de atropellar los derechos adquiridos en el sector, que no convenía tampoco para el país, que era algo contrario a la lógica de lo que ocurre hoy en el mundo y la obstinación de quién manda en el país, pues hizo que los diputados aliados y después los partidos y sus aliados convertirán esta iniciativa en un decreto de ley, que por supuesto daña y altera todo lo que es el mercado eléctrico en el país, con las consecuencias que ya estamos viendo en tribunales y por supuesto que se tendrá que de alguna forma discutir en el arbitraje internacional en cortes internacionales porque esto no se va a quedar ahí y ahí tampoco los va a poder amenazar.