“Yo empecé en la fotografía en 2016, fue cuando me compré mi primer cámara y a partir de ahí comencé a experimentar y crecer”, mencionó Iván Macías, fotógrafo.

“Tengo carrera de ingeniero en mecatrónica y esto de la fotografía llegó tiempo después, porque me gusta mucho también la parte artística, social. La fotografía me encantó, es una cosa que me apasiona”.

“Con este proyecto, quería ayudar a generar empatía de lo que se vive dentro de un hospital de Covid, en ese momento todo era completamente desconocido, por eso tomé la decisión de querer mostrar lo que estaba pasando y al mismo tiempo saber que me estaba arriesgando a algo que era nuevo y que podía llegar incluso a matarme”.

“Una cosa que amo mucho es viajar y conocer gente, ahora me gustaría generar historias de interés que inviten a reflexionar lo que está pasando a través de imágenes”.