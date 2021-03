Para MVS Noticias, Pamela Cerdeira entrevistó a Geraldina González de la Vega, presidenta del COPRED, acerca del informe sobre la situación de los derechos de las personas trabajadoras del hogar en la CDMX.

El día de ayer presentamos un informe sobre los derechos de las personas trabajadoras del hogar en la Ciudad de México, es un informe que realizamos el COPRED con el Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar, Hogar Justo Hogar, la Secretaría de Trabajo Local, la Secretaría de Pueblos de la Ciudad de México y de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de cara a la entrada en vigor del convenio 89 de la OIT.

Es un convenio que reconoce derechos y obligaciones para los empleadores y empleadoras sobre el trabajo del hogar remunerado, lo que quisimos hacer es tener una radiografía muy clara por la situación en la Ciudad de México de cara a la entrada en vigor del convenio y de cara a las reformas que también hubo el año antepasado a la Ley Federal del Trabajo que ya reconocen derechos muy claros en igualdad de circunstancias que cualquier otro trabajador, trabajadora del hogar y los resultados no han sido novedosos, porque ya incluíamos muchas cosas, sabíamos que la mayoría de quienes realizan este trabajo son mujeres, que la gran mayoría no están registradas por el IMSS, no cuentan con un contrato por escrito, que muchas de ellas son discriminadas o violentadas por sus empleadores y empleadoras, pero la idea era tener los datos duros y de viva voz de ellas y ellos, explicó.

Recibimos 428 respuestas, el informe lo pueden consultar en la página del COPRED y es una radiografía muy importante porque a través de 57 preguntas podemos conocer la demografía de las personas sobre su jornada laboral, su origen étnico y nacional, sobre sus derechos laborales, sus ingresos, sus condiciones laborales, la discriminación que han vivido y el acceso a la justicia y resolución de conflictos laborales.

Todavía no se entiende como un trabajo como tal, el trabajo del hogar se entiende como un favor o como un subtrabajo y en algunos casos me atrevería a decir que esclavitud, porque a muchas mujeres se les obligó a quedarse en casa de sus empleadores durante la pandemia sin poder salir, el 60% de las personas trabajadoras del hogar no recibieron su salario de manera regular durante la pandemia, ya sea porque las despidieron o las descansaron y un 12% no perdió su empleo pero su ingreso se vio reducido, el 90% no ha sido inscrita en el IMSS, el 6.5% de las personas trabajadores del hogar tiene un contrato escrito, es un porcentaje mínimo y el 85.7% de las personas empleadoras no cubren el acceso a servicios de salud, detalló.