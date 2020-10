Gemelos producto de gestación subrogada son abandonados en hospital general, “María” cuenta la historía de irregularidades que vivió al ocurrir a la subrogación con una empresa privada.

“Un familiar también realizó el procedimiento, por lo que me acerque a la empresa y me hacen firmar un contrato para iniciar con el proceso. Nunca me dijeron que iban a ser dos embriones”, comentó en entrevista con Pamela Cerdeira.

Señaló que conoció a la pareja que iban adoptar a los gemelos hasta el quinto mes de gestación, sin embargo ya había sufrido irregularidades por parte de la empresa al no cumplir con las compensaciones económicas o las revisiones médicas.

“María” denunció a Virginia López de la empresa FERTICARE como la responsable de las irregularidades que vivió.