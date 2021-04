Para MVS Noticias, Pamela Cerdeira entrevistó a Alfredo Adame, candidato a diputado por el Partido Redes Sociales Progresistas, quien respondió sobre el audio filtrado en el que presuntamente pretende robar 25 mdp de presupuesto de la campaña.

“Tengo un pleito casado con un tipo que se hace llamar el “Cazafantasmas” desde hace 17 años y hace tres meses aproximadamente se integraron a este pleito dos tipos nefastos, uno que se hace llamar el “rey Grupero” y otro que se llama Pablo Mendizábal, entonces, desde hace tres meses empezaron de manera obsesiva a publicar audios donde me quieren involucrar con lavado de dinero, redes de prostitución, redes de narcotráfico, una red de tratantes de niños nigerianos para venderlos y los dejé seguir porque al final de cuentas más sabe el diablo por viejo que por diablo, porque es bueno tener tres o cuatro tipos de estos haciéndote promoción y publicidad todos los días, no hay publicidad mala”, declaró.

“El domingo pasado, tuvimos la presentación de un programa por redes del inicio de campañas de Redes Sociales Progresistas con un resultado impresionante y lo condujimos una compañera llamada Yoselin y yo y fue un tremendo exitazo, a las 5 horas de esto aparece este audio y entonces, inmediatamente sospechamos una sociedad secreta entre algún partido que está peligrando su permanencia en Tlalpan por la presencia de Redes Sociales Progresistas, que está creciendo de una manera impresionante”, mencionó.

“Este es un audio que está editado, ya le hicimos un peritaje y encuentra 7 puntos de edición, de empalme de audios, porque además cambia la temperatura del audio y muchas cosas de uno a otro, es un audio editado con la mala intención y además está manipulado” añadió.

“En la primera parte, yo digo son 40 millones de los cuales nos chingamos 25, la palabra chingamos para mí es nos ganamos. Yo cuando empezó la pandemia el año pasado, empecé a comercializar una mascarilla, entonces de repente tuve muchas juntas aquí en mi casa, estaban entrando a mi casa entre 35 personas diarias que buscaban lotes, me refiero a comercializadoras, grupos médicos, farmacias, hospitales, la Sedena, etcétera. entonces estoy hablando de un lote de 40 millones hipotéticamente, 40 millones de cubrebocas a $40 c/u, lo cual da un resultado de 1600 millones de pesos y a nosotros los intermediarios que somos un equipo de cuatro, cinco o seis personas vamos por el 3% de comisión, el 3% de comisión son 48 millones de pesos, ese dinero se reparte entre esas personas que la hacemos de intermediarios, estoy hablando de 40 millones de cubrebocas que me voy a llevar una comisión de 48 millones de pesos” dijo.

“Cuando a mí me llaman para candidato a la diputación federal, las reglas del juego que me dijeron son; No se ataca a Andrés Manuel López Manuel, Claudia Sheinbaum, ni a ningún actor político y sobre todo se respetan las reglas del juego porque nosotros venimos a sanar a México, somos un partido progresista”.