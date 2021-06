En entrevista con Pamela Cerdeira por el 102.5 de FM, la exesposa de Luis Harvey, Virginia Irabien Calderón habló sobre la violencia que vivió junto al empresario e integrante del programa Shark Tank México.

“Yo no quiero ser otra Abril, yo no quiero no puedo dejar a mis hijas porque no tienen a nadie más que a mí, no puede ser que el poder económico de una persona, siga ganado ante la justicia”.

Virginia Irabien indicó que Luis Harvey puso un divorcio que no correspondía, mientras ella estaba de viaje y la pensión alimenticia tampoco era la que necesitaban sus hijas.

“Hoy por hoy no hay una pensión compensatoria y es a donde él no quiere llegar y tampoco sé a dónde quiere llegar y ya no sé si el me quiere en la cárcel o muerta”.

Virginia dijo que si se se tiene que esperar a otra Abril para que exista justicia. Menciona que sus hijas no han vuelto a convivir con él.

“Él las invitó a su casa, porque iban a festejar su cumpleaños y todo fue una mentira, les tenía preparados dos expedientes que les aventó en la cara”.

La exesposa de Harvey, aseguró que las ofendió y no solo él, sino también su hijo, ya que la corrió de su casa, las insultó y salieron de muy mala manera. “Desde ahí comenzó una campaña contra ellas dos, de quitarles todo, a todos los beneficios dinero extra que no fuera la pensión, hasta la más pequeña que no te imagines, las ha castigado, como no tienes idea”.

Virginia Irabien, dijo que lo más triste de todo es que no tienen a quién acudir, porque nadie la escucha y los jueces no la escuchan.

“Estoy peleando contra un Shark Tank,pero literal, Luis Harvey es un Shark Tank y es uno de los hombres más poderosos”, concluyó.

MIRANDA HARVEY RELATA EL HORROR DE VIVIR CON SU PADRE

Miranda Harvey, hija de Luis Harvey también habló en entrevista con Pamela Cerdeira por el 102.5 de MVS y aseguró vivir con miedo, debido a su padre, un exitoso empresario e integrante de Shark Tank México.

“Por que estoy harta de vivir con miedo, estoy totalmente harta de siempre tener miedo al despertar y qué le va a pasar a mi familia”, dijo Miranda.

Miranda indicó que no busca pasar por una “niña rara” y la traten diferente, ya que cuenta con tres enfermedades, pero es importante dar a conocer su testimonio.

“Mi papá siempre me condicionaba, siempre me amenazaba si me quitaba mis medicamentos que necesito para vivir y sentirme como una persona normal”.

Señaló que sino hacía lo que le gustaba a él, lo amenazaba con quitarle sus medicamentos, “siempre me ha rechazado”, y hasta ahora sigue recibiendo violencia por parte de su padre, Luis Harvey.