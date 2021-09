Sobre la vacuna en menores de 5 a 11 años, en entrevista con Pamela Cerdeira, para MVS Noticias, platicamos con el Dr. Manuel Enrique Soriano Aguilar, pediatra intensivista, quien habló del tema.

El especialista fue preciso al mencionar que los contagios en menores no se estaban observando en los centros educativos, pues dio una clara explicación del periodo de vacunación que tiene el virus y por qué no sería viable, de acuerdo al tiempo, a que esos contagios se hubieran dado en las escuelas “están llevando modelos híbridos, y lo están haciendo bastante bien, no se ha visto un aumento en casos de niños”.

Pfizer y vacunas para niños

Refirió “ahorita el pico en contagios de niños va hacía abajo”, agregó los detalles del estudio en niños que está realizando Pfizer, no sin antes mencionar “el proceso de aprobación puede llevar de dos a seis semanas, quizá a finales de octubre ya se esté vacunando a los niños, solo falta la aprobación por parte de la FDA”.

Cuando se le preguntó por la vacunación en niños cubanos, dijo “de la vacuna Soberana solo se queda en lo anecdótico, pues es muy limitada la información que están dando”.

Sugerencias del especialista

Las sugerencias que dio fueron puntuales: “lo más importante que deben saber es que no bajen la guardia, continuar con la buena ventilación porque es primordial”, pero si quieres saber cuáles fueron las recomendaciones completas, escucha la entrevista completa aquí 👇🏼