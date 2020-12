Para MVS Noticias en ausencia de la titular Pamela Cerdeira, Sheila Amador entrevistó a Edgar Vielma, director general de estadísticas sociodemográficas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

El trabajo infantil en nuestro país en actividades no permitidas presento una pequeña reducción en el año 2019, pero este incremento en niveles de informalidad del mercado laboral.

El INEGI reporto que el 71.2% son niños que realizan operaciones no permitidas, el 28.8% son ocupaciones no permitidas en el sector agropecuario y el comercio con 22.8%.

El trabajo no siempre se da solo en el sector rural y urbano, sino donde el trabajador no tiene una estructura y esto se da en la informalidad y quehaceres domésticos no remunerados en el propio hogar.

No olvides escuchar a Pamela Cerdeira de lunes a viernes a partir de las 19:00 hasta las 21:00 horas por MVS Noticias 102.5 FM ¡Tu estación favorita!