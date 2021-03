Para MVS Noticias con Pamela Cerdeira, Manolo Préstamo, investigador en materia migratoria y analista político, compartió su lectura sobre el encuentro bilateral entre Ebrard y la delegación de Estados Unidos encabezada por Roberta Jacobson.

No es una crisis nueva, no creamos que, porque ya tomó posesión el presidente Biden el 20 de enero, de repente aparecieron 10, 0000 migrantes en la frontera. Esto es una crisis que afecta a través de los años, desde la administración de Obama hasta ahora, se van a ir creando estos grandes flujos que hemos ignorado y hemos llegado al punto en el que, es un desastre en el que nos encontramos el día de hoy, opinó.

Yo creo que hay que homologar lo que busca el canciller Ebrard y los intereses que tiene el presidente Andrés Manuel. Hemos visto que lo largo de estos dos años del presidente ha ido militarizando todo el país y no ha sido la excepción de la frontera norte y sur, hemos visto que incluso en 2019 al Instituto de Migración en Chiapas se le quitó gran presupuesto y se la entregó a un general e incluso si ustedes pueden ver consulares de Centroamérica de migración ahora lo que tenemos es una narrativa militar, ya nos estamos olvidando de esa tradición de adopción, de ayudar a los refugiados. México ha sido un país líder en tema migratorio tanto en flujos argentinos colombianos, centroamericanos, etc. hemos sido líder en la región y ahora lo estamos olvidando por estas prácticas para adoptar una narrativa militar de orgullo nacional y se cree que los inmigrantes son criminales y no es cierto, son personas que están huyendo de crisis humanitarias de sus países y ahora con la pandemia han estallado, mencionó.