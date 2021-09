Después de la sentencia de 3 años y 2 meses a Ricardo N “Rix”, Alessandra Rojo de la Vega habló con Pamela Cerdeira, sobre el proceso por el que esta pasando Nath Campos.

“Ella no busca la venganza, ella solo quería levantar la voz e inspirar a mujeres para que lo hagan”.

Información relacionada: ¿Cómo va el caso Nath Campos, youtuber Rix es culpable?

La ex diputada comentó que la youtuber, se sintió privilegiada con la justicia y que no debería de ser así, la reparación del daño que desde un principio Nath subrayó que no quería dinero pero decidió donarlo a asociaciones que defienden estas causas.

“El tiempo que sufrió Nath es irreparable, estos tipos les queda un ejemplo que ni el tiempo, ni el poder, ni la fama los protegerá”.

Nath Campos dejó de trabajar un año, y que debido al tema no ha dejado de tener patrocinios.

Escucha la entrevista completa aquí: 👇🏽👇🏽