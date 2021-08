En entrevista con Sheila Amador en ausencia de Pamela Cerdeira, Regina Garza, presidenta del colectivo “Abre mi escuela”, explicó las implicaciones del regreso a clases en Nuevo León.

“Abre mi Escuela” es un movimiento social nacional conformado por padres de familia. Busca la reapertura segura de todas las escuelas de México, en beneficio del desarrollo infantil, social, psicológico y educativo de los niños y niñas mexicanos.

“Estamos muy contentos porque han sido meses de muchísimo trabajo, desde marzo que estuvimos insistiendo en que las escuelas estuvieran listas para cuando las condiciones fueron óptimas y lamentablemente no había diálogo con el gobierno, no nos recibía, no nos escuchaban”, declaró.

Derecho de elegir

“La sufrimos muchísimo porque en dos juntas que tuvo el gobernador con directores de colegios públicos y privados era una negativa rotunda, pero ayer se anunció que sí se nos iba a permitir tener el derecho de regresar de manera presencial híbrida o a distancia”.

Finalmente, pidió que los padres de familia sean muy conscientes de su responsabilidad. “Estamos a pocos días de que regresen los niños, tenemos que cuidarnos, seamos prudentes, si estuvimos en contacto con alguna persona que estuvo contagiada o es sospechosa, hay que reportarlo y aislarnos”.