En entrevista para MVS Noticias con Pamela Cerdeira, Ivabelle Arroyo, analista política, columnista de “El Economista” habló sobre el panorama de las columnistas en México.

Somos muy pocas las mujeres columnistas, pero no somos recién llegadas, se piensa que estamos saliendo a la luz ahora que el movimiento feminista está teniendo mucha fuerza, pero no es para nada eso, hay muy pocas que tengan ahorita menos de 30 años.

Hay más de 500 hombres columnistas en el país y poco más de 50 mujeres en los medios nacionales más relevantes y regionales importantes. Las mujeres no estamos escribiendo sobre cosas tradicionales que se esperaría que abordáramos, en el tema de economía tenemos a los mejores analistas, también de cuestiones bursátiles, finanzas, deportes, comercio, análisis político, en fin.

Mandé una encuesta a todas las columnistas que localice y de las más de 50 conseguí 28 historias, lo que pude ver es que las mujeres tienen un pago simbólico o inexistente por sus columnas y repito no son recién llegadas, muchas de ellas son profesionistas, la mayoría de ellas tiene una carrera paralelo con la columna y sin embargo, todas ellas se consideran libres y privilegiadas, no importa que esto no tenga una remuneración ni un respaldo legal del medio y eso tiene que ver con el empoderamiento de las mujeres que han podido alzar la voz, pero revela que también pueden ser muy vulnerables no solamente por el garrote, la censura, la persecución, el acoso, entonces lo que cuestiono con esto es la percepción que tenemos nosotras mismas de la libertad con la que operamos, sin menospreciar el privilegio que tenemos de hacer que nuestra voz sea escuchada, pero también considerando que estamos en un mundo aún muy de pensamiento patriarcal.