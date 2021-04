Es una entrevista que tiene como finalidad ahondar en un delito que es tan desdeñable, un delito cometido por un adulto contra un menor en un país que es reconocido como el primer lugar de abuso sexual infantil y que no tiene otra finalidad este trabajo periodístico más que exponer datos certeros verídicos en voz de los protagonistas y que no quede la duda de que aquí la víctima es un menor de 15 años y por supuesto su familia, mencionó Yohali Reséndiz.

Según la víctima, el diputado Huerta le ofreció un refresco con un sabor amargo que después de varios minutos hizo que se sintiera mal.

“Compró un refresco, me lo dio y sabía amargo. Entré al hotel. Me dijo que iba a rentar dos habitaciones. Llega y renta una habitación con una cama. Me sentía muy mareado, no podía caminar bien, me dolían las piernas. Llegué a la habitación, me acosté, ya no podía, estaba mal. Me acuesto y él se va al baño. Sale totalmente desnudo, intentó pararme para arrimarme, pero ya no podía. Me bajó mi pantalón hasta las rodillas, tomó mi mano y la ponía en su pene, y él hacía movimientos de arriba para abajo con mi pene”, dijo.