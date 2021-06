Para MVS Noticias, Pamela Cerdeira entrevistó Cirilo Hernández Estrada, padre de la Dra. Beatriz Hernández.

“Yo creo que es la corrupción de las corporaciones policíacas que están acostumbradas a hacer lo que se les pega la gana y no hay quien los frene, es lo más triste”.

“Me enteré por mi hermana, a mí nunca me habló mi hija, probablemente por el momento tan difícil que estaba pasando, ya que esas personas agreden en lugar de ver qué es lo que había pasado”.

“En los vídeos que grabó la sociedad, se nota la prepotencia de esas personas, porque mi hija nunca se negó a pagar los daños, además el carro estaba asegurado, pero ya no pude hablar con ella yo”, declaró.

“Lo que hizo la policía se ve en el video, es una evidencia clara de cómo le lastimó el cuello. Ella no era un delincuente, era un médico que estuvo ayudando a muchas personas”.

“Para que se llegará a este extremo de feminicidio es porque algo grave le hicieron a mi niña, porque ella era una persona de escasamente 50 kg para tres rufianes que la maltrataron, la golpearon, porque se ve en los videos cómo le dan los rodillazos, hasta donde yo entendí le rompieron el hígado”.

“Yo no entiendo como el gobierno permite tanta crueldad porque no era para que la golpearan era para que la llevaran a que la revisaran si está bien o mal, no para someterla”, finalizó.