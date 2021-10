Sobre las denuncias por fraudes en instituciones bancarias, en entrevista con Pamela Cerdeira, para MVS Noticias, platicamos con Luz Durazo y Víctor, quienes nos hablaron del tema.

Los entrevistados narraron los incidentes que sufrieron hace un par de años con dos instituciones bancarias diferentes, por una parte, Luz comentó el hecho que vivió su esposo con Banamex.

Banamex

“Mi marido va y hace un retiro al cajero y éste le devuelve una tarjeta diferente, el detalle es que le estuvieron haciendo retiros de bastante dinero, fueron por, aproximadamente 56 mil pesos”.

“Cuando a los días él va a hacer un retiro, le dicen que la tarjeta estaba cancelada, él se comunica con Banamex y le confirman que la tarjeta estaba cancelada, después de estar revisando, resultó que no era su cuenta”.

“Él denuncia en Banamex, pero le dan fechas y fechas, el banco nunca le informó nada, no le dieron ningún escrito, hasta que ya meses después, solo le confirman que el plazo de reclamación había venció, después nos vamos a la Condusef, pero ellos solo nos comentan que el banco les informa que mi esposo fue el que retiro el dinero”.

Bancomer

“Yo por desgracia tengo un accidente en el trayecto, me incapacitan por parte del IMSS y dicen que esa incapacidad solo la puedo cobrar en BBVA Bancomer, me dicen que no aparece nada en el sistema, me piden regresar una semana después, de nuevo me dicen que no aparece y me mandan al Instituto y me dicen que no, que el cheque ya se cobró”.

“Fue una pesadilla donde en 7 meses no pude cobrar mi dinero, Bancomer siempre se lavó las manos, hablé con miles de personas y nadie te ayuda”.

