Para MVS Noticias, Pamela Cerdeira entrevistó a Eufrosina Cruz, sobre el asesinato de Ivonne Gallegos, candidata a la alcaldía de Ocotlán de Morelos, Oaxaca.

“Hoy fue un día difícil porque le lleve la cruz a una amiga en lugar de acompañarla a tomar protesta como presidenta municipal. Me consta que la lucha de Ivonne era lo más increíble, era una apasionada del tema de la igualdad feminista, feminista de verdad, no feminista de palabra sino de acción” mencionó.

“Su sueño era ser presidenta municipal de su comunidad, hace 3 años fue por la vía independiente de un proceso también complicado, en donde como sabemos el fenómeno de presidente estaba presente en las boletas y se quedó a nada desde ser presidenta municipal por la vía independiente y hoy por esta coalición”.

“Un día antes de lo que le hicieron, ella denunció violencia política, yo le dije que presentará la denuncia. La hizo el jueves y el viernes presentó la denuncia a las 7:55 de la noche y las evidencias de toda la denostación que le hicieron durante 8 días, cuestionándola y denigrando su integridad como mujer. Los partidos políticos nos hacen violencia porque no estamos en la mesa de discusión de decisiones”, añadió.

“Hoy el miedo me está carcomiendo, hoy el miedo me dice si le sigues quizá te toca a ti y volteo a ver a Diego a Orlando, pero también veo los ojos de Ivonne porque me tocó ir a reconocerla, cerrarle sus ojos, vestirla y recordar que soñábamos con acompañarla a tomar protesta como presidenta municipal y hoy cargue su cruz, no puedo responder porque no tengo ni palabras, ni aliento para responder porque en estos días me ha dolido mucho ser mujer, como nunca me ha dolido ser mujer en esta sociedad porque te juzgan más y nadie sale a tu defensa”.