Para MVS Noticias Pamela Cerdeira entrevisto a Xóchitl Gálvez, senadora del Partido Acción Nacional y habló del apagón y la reacción en la Comisión Federal de Electricidad (CFE), se argumentó que el apagón se presentó por un desbalance en el Sistema Interconectado Nacional, entre la carga y la generación de energía.

La senadora Xóchitl Gálvez propuso una investigación técnica para conocer los detalles que provocaron dicho apagón de la CFE que afecto a más de 10 millones de usuarios.

Existen varias teorías como el incendio de pastizal en Tamaulipas, la cual no es creíble porque ya se confirmó que no hubo tal incendio, la otra una falla en la planta de CFE por ser instalaciones muy viejas. Puede haber apagones porque no se invierte en líneas de electricidad, son ridículas e inverosímiles las explicaciones de CFE sobre el apagón masivo, se exige al poder ejecutivo se realice una investigación independiente y la renuncia de Manuel Bartlett director de CFE.

