Para MVS Noticias, Pamela Cerdeira entrevistó a Alberto Capella, Secretario de Seguridad de Quintana Roo y habló del actuar de la policía para disuadir manifestaciones feministas en Cancún.

Explicó el suceso donde policías municipales de Cancún dispararon al aire durante varios minutos para dispersar a un grupo de manifestantes, quienes protestaban a las afueras del Palacio de Gobierno en contra de la violencia de género y para condenar el feminicidio de la joven Alexis de 20 años de edad.

Consideró el acto vergonzoso y que no se puede tolerar, lamentablemente hay que reconocer que independientemente a las quejas de la gran mayoría, aprovecharon la poca templanza de los policías.

Aclaró “No hubo ninguna instrucción de este acto, lo que se indicó a los policías fue no sean parte de circunstancias de violencia, hay que mantenerse al margen” pero no puedo controlar la mente de las 5,600 personas que me corresponde dirigir, es muy difícil y compleja la institución. La responsabilidad moral es mía.

