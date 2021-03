En su sección “Economía para todxs” para MVS Noticias con Pamela Cerdeira, Sofía Ramírez habló sobre el aumento de pensiones para adultos mayores y de dónde vendrían esos fondos.

El domingo pasado, en el contexto del evento conmemorativo del natalicio de Benito Juárez, el presidente tenía que llegar con un anuncio bombástico y en el discurso dijo que iba a aumentar la pensión para adultos mayores, pasando de 68 años a 65 años, es decir, disminuyendo la edad promedio de acceso al beneficio y que se iba a duplicar el monto, mencionó.

Actualmente el monto es de $2,500 y la idea es que reciban $5,000 tres meses al año, realmente no es que sea una mala idea, pero, el presidente menciona que los recursos saldrán del “presupuesto público, sin aumentar la deuda, ni los impuestos y sin gasolinazo, es básicamente obtenido por ahorros de la austeridad republicana”, entonces, creo que el problema de fondo es que tú no puedes tener una política pública que no tiene los recursos en la mano, sobre todo, porque no estamos hablando de que son cacahuates, tenemos un problema de pensiones históricos que no hemos querido abordar. El aumento de esta pensión no es menor, equivale a un poco más de medio punto porcentual del PIB.

Ayer presentamos en México, ¿Cómo vamos? una propuesta para la resignación presupuestal de medio punto del PIB para atender justamente a los sectores más vulnerables y tomando en cuenta verdaderos datos duros, añadió.