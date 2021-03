En su sección “Economía para todxs” para MVS Noticias con Pamela Cerdeira, Sofía Ramírez, directora de México, ¿Cómo vamos?, habló sobre el ajuste relativo de precios.

El día de hoy, hubo un anuncio de política económica por parte del Banco de México, anunciaron su decisión de mantener la tasa de interés de referencia en el mismo interés que había desde la decisión previa, es decir, al 4%.

El comunicado hace referencia a elementos importantes, entre otros, que hay un ajuste de precios. Hay un ajuste relativo de precios asociado a todos los sectores que se ha derivado de la pandemia y de los análisis parciales del confinamiento y demás, ha cambiado la estructura de la economía. Eso nos lleva al siguiente elemento que, es el personal ocupado en los servicios privados, es una de las actividades que ha mostrado la menor recuperación, vemos en las cifras que publica el INEGI que desde el desplome de marzo-abril del año pasado no se ha podido recuperar y que estamos 10% de bajo en enero del año pasado a lo que estamos en este, esto es gravísimo.

El 60% de la actividad económica en México depende del sector de los servicios y si vemos que el sector de los servicios es el más afectado en general y, además, es donde más desocupación ha habido, pues ya te imaginarás que se traduce en poca capacidad de las familias en las que los y las consumidores no tienen acceso de servicios a los que estamos acostumbrados.

No sorprende que el Banco de México, ya esté hablando de ajustes de precios, no así de un aumento generalizado de precios que, eso se llama inflación, sino de un ajuste porque en la medida en la que tú no produces más y la gente sigue demandando, pues el precio de cualquier bien o servicio va a subir, va a tener ese reajuste en la capacidad productiva y en la ocupación, explicó.