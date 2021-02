Para MVS Noticias, Pamela Cerdeira entrevistó a Vanessa Job, periodista mexicana, codirectora de la serie documental “La culpa no es mía”.

Vamos a estrenar el próximo 6 de marzo, a unos días del 8 de marzo “Día Internacional de la mujer”, esta serie documental que se llama “La culpa no es mía” y pues obviamente vemos el contexto en el que la empezamos a grabar hace un año y todo lo que tenemos que ir haciendo para acabar con esta cultura de violencia, patriarcado, con este machismo que va generando un montón de violencia hacia las mujeres y que pues evidentemente como las historias que has estado reportando en el programa vemos que, la violencia no se detiene sino se va sofisticando y que tenemos que organizarnos, visibilizar esa violencia para que las mujeres detecten y detengan a tiempo, mencionó.

Me impresionaron todas las historias porque justamente lo que queríamos era que fueran mujeres que fueron sobrevivientes de violencia, pero que fueran mujeres que lograron empoderarse y salir adelante con todo este dolor acuestas y poder transformar esta realidad.