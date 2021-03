Para MVS Noticias, Pamela Cerdeira platicó Yesenia Escudero, directora y fundadora de la fundación “Mosaico Down”, en el marco del Día Internacional del Síndrome de Down, sobre propuestas y el panorama en este sector.

El domingo es el Día Internacional del Síndrome de Down y este día fue nombrado por la ONU en el 2011 y tiene la intención de visibilizar a las personas con síndrome de down, sus derechos, capacidades y sobre todo de hacer conciencia a la sociedad de verlos no sólo como un cromosoma de más y como personas que pueden ser capaces de lograr lo que se propongan siempre y cuando tengan el impulso y el apoyo de la sociedad, empresas e instituciones.

En cuanto a la situación durante la pandemia, mencionó “Ellos son población vulnerable, entonces, a nivel salud ellos se tienen que cuidar bastante porque sufren mucho de enfermedades respiratorias, entonces, evidentemente el estar encerrados en cuarentena completamente les afecta mucho socialmente, ellos son personas muy sociables, les gusta mucho tener contacto con sus amigos, compañeros de la escuela y del trabajo y hoy por hoy que tienen que estar en sus casas pues es desesperante para ellos, pero creo que hay que hablarlo con ellos, que la familia les esté explicando lo que está pasando día a día lo entienden perfecto y se cuidan muchísimo.

La fundación “Mosaico Down” atiende a niños, jóvenes y adultos con síndrome de down de escasos recursos y les brindamos educación especializada para que puedan desarrollar habilidades independientemente, atendemos a bebés de 45 días de nacido hasta la adultez.

Existen varias formas de donar, estamos vendiendo varios detalles con causa, quedas bien con tu ser querido y ayudas a la fundación, también estamos recolectando ropa, zapatos, juguetes, todo lo que tengas en tu casa en buen estado que ya no quieras, nos ayuda a nosotros para nuestras ventas de garaje mensuales y poder pagar a las terapeutas, además tenemos una cafetería llamada “El sueño de Frida Café”.