Para MVS Noticias, Pamela Cerdeira entrevistó a Itxaro Arteta, reportera, sobre la investigación de Animal Político del caso de un ex magistrado acusado de violar a sus hijas.

Esta historia tiene ya más de un año cuando empezó. Tras un proceso de divorcio, las dos hijas de este ex magistrado comienzan a presentar cambios de conducta, la mayor sobre todo y ahí además, empieza a ser muy notorio de que cuando volvían a ver a su papá, a pesar de que el divorcio había terminado en buenos términos, comenzaban como a que tener actitudes de rechazo, entonces la mamá al preguntarles qué pasaba, la mayor de ellas termina confesando que su papá abusaba sexualmente de ella, entonces las lleva a presentar la denuncia formal ante las autoridades, pero resulta que él es magistrado de la Ciudad de México en ese momento, entonces pasan meses y meses y no pasa nada y ahí es cuando la mamá de las niñas nos busca a nosotros como periodistas, nos da acceso a la carpeta de investigación y nosotros publicamos esta historia porque venía un proceso de ratificación de forma vitalicia, explicó.

Al darse a conocer la historia, el Congreso determina que esto es demasiado grave y que no puede haber un partidor de justicia cuando no goza de buena fama pública y no lo ratifican. Entonces, lo que pasó durante todo este año es que se hicieron las mínimas diligencias, casi nada y este fin de semana sin notificarle a ella como víctima, la fiscalía dice que nunca hubo suficientes elementos para judicializar el caso.