Para MVS Noticias, Pamela Cerdeira habló con la Dra. Luisa Fernanda Mariscal, directora general del laboratorio DIAGEN en el centro médico ABC Santa Fe, quien compartió su opinión sobre las declaraciones del presidente respecto a postergar su vacunación contra Covid-19.

Hoy no podemos garantizar, ni tener con certeza que la vacuna sea la causa directa de algunas complicaciones, es algo muy importante que quede claro.

“En específico con la vacuna de AstraZeneca que, fue con la que hubo ese tema de coagulación o de trombos, si comparamos el mismo porcentaje de la población que se vacuno con ese mismo porcentaje de personas no vacunadas, el porcentaje y la proporción de las personas que tuvieran un evento de trombosis fue mayor en las personas no vacunadas, entonces, de cierta forma podemos pensar que no es algo que suceda frecuentemente en población de alto riesgo que fue con quién se inició la vacunación, entonces, podríamos pensar que es algo más de casualidad que de causalidad y claro, entre más gente se vacuna, irán apareciendo cosas, pero si comparamos la proporción de complicaciones que vemos versus el número de gentes que se muere por esta enfermedad, no hay duda que el riesgo-beneficio es altísimo”, explicó.

“El hecho de que digamos que no nos tenemos que poner la vacuna porque tenemos anticuerpos, no es una realidad. Hoy sabemos que los anticuerpos que se generan cuando tenemos una infección natural versus al aplicarnos las vacunas, son de cierta forma distintos. Se ha visto que la vacuna da una respuesta de anticuerpos neutralizantes que son los que queremos tener con los que van a combatir propiamente el virus en una mucho mayor proporción y que el tiempo de inmunidad que generan es mayor” añadió.

“Si ya te vacunaron y te haces una prueba de anticuerpos y sale negativo no quiere decir que no te hizo efecto la vacuna, es algo muy importante de señalar” mencionó.