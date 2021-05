En su sección “Economía para todxs” para MVS Noticias con Pamela Cerdeira, Sofía Ramírez, directora de México, ¿Cómo vamos?, nos compartió datos sobre inversión y consumo del INEGI.

Dado que el mercado laboral ya se está recuperando, hemos visto que la calidad de los empleados recuperados no es necesariamente la misma, ni los ingresos. Esta recuperación se traduce en que hay un consumo privado que cae en febrero respecto enero, se ve un pequeño retroceso del 0.2% y respecto a las cifras de la inversión fija, sube en enero respecto a febrero un 2.4% y esas son grandes noticias porque eso quiere decir que la economía sí está empezando a reactivarse, explicó.

En las gráficas del INEGI es muy claro como en marzo del año pasado empieza a caer de manera ya muy evidente y de abril y mayo las caídas son brutales. Cuando se recupera podemos ver que es una recuperación alargada porque no llegamos ni de lejos a los niveles que había incluso antes del 2016 en lo que respecta al consumo privado y a la inversión fija bruta. Ahí vamos con la recuperación, pero todavía no es suficiente y no estamos ni cercanamente a lo que teníamos antes de la pandemia.