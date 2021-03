Para MVS Noticias, Pamela Cerdeira entrevistó a Maribel Ramírez Coronel, periodista especializada en temas de salud pública, autora de la columna salud y negocios en “El Economista”, sobre la compra de medicamentos para México por parte de la UNOPS.

Ya van dos años del problema de abasto con medicamentos, no se ve claro de que haya una curva de aprendizaje en esta administración que empiece a tomar el control para resolver y lleguen verdaderamente las terapias a los pacientes y que no sabe para cuándo se acabe, eso es lo más desesperante que deben de estar viviendo miles y miles de pacientes y sus familiares, mencionó.

Quienes vemos y seguimos de cerca el sistema y todos los procesos tampoco tenemos detalles y podría venir peor la cosa. En el caso de la compra UNOPS, que es una compra consolidada, públicamente lo anunciaron en la mañanera y era como un gran anuncio de que ahora si habrá medicamentos para todos, de que se iban a designar casi cien millones de pesos, pero pasaron 6 meses y no lo terminaron de organizar de manera planeada y aquí hay que aclarar que no necesariamente es culpa de la UNOPS, dijo.

La UNOPS ha hecho su labor, se tardó casi 6 meses en hacer toda su planeación, pero, ya lanzó la convocatoria y se supone que ya firmaron contrato de las compras de patente que son los medicamentos más costosos que son de proveedor único porque no hay competencia y ahorita ya deberían de estar repartiendo y distribuyendo, el problema es que hay un cuello de botella porque no hay distribuidores, no hay operadores de logística que repartan esos medicamentos. La cadena de esta industria, específicamente de medicamentos, requiere una distribución especializada y eso es lo que no han alcanzado a entender las autoridades.