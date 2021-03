Para MVS Noticias, Pamela Cerdeira entrevistó a Helden de Paz Mancera, consultora de seguridad, sobre los casos de asesinatos a alcaldes en México.

Es un tema muy interesante lo que está sucediendo en México, este estudio estuvo motivado porque no teníamos un diagnóstico nacional de lo que estaba sucediendo en el país, explicó.

“Lo que encontramos en este estudio fue que el homicidio a presidentes municipales no solamente es a presidentes municipales, también ocurre cuando son precandidatos o cuando dejan el puesto de cargo público, es decir, cuando se convierten en ex alcaldes, lo que también encontramos en este estudio es que no todos estos asesinatos están vinculados a cuestiones de crimen organizado, si bien si hay casos en el que el alcalde está a favor o en contra de la operación criminal, también encontramos casos donde responde a cuestiones de intereses políticos y otra cosa que encontramos es que este problema de homicidios a alcaldes no es un hecho que sólo ocurre en México, sí hay otros países como por ejemplo Filipinas e Italia, pero creo que en México hemos normalizado mucho estos asesinatos por varios años y que han ocurrido en diferentes municipios del país”.

La solución es muy complicada porque responde a muchas cosas. Una de las cosas que le podría aplaudir de la administración actual es que existe este programa de protección a los candidatos, en gobiernos anteriores esto no existía, sin embargo, esta solución me parece que llega un poco tarde porque no basta solamente con ponerles guaruras o un servicio de protección a los candidatos, sí cuando lleguen al puesto ya no van a contar con ese tipo de protección o cuando sean ex alcaldes y la otra que me parece muy interesante que ha sucedido es que ha escalado la violencia, hemos visto también el asesinato al ex gobernador de Jalisco, están subiendo como al otro nivel de gobierno, finalizó.