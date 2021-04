Para MVS Noticias, Pamela Cerdeira entrevistó a Gerardo Islas Maldonado, presidente de Fuerza por México, la candidatura del obispo emérito Onésimo Cepeda a diputado local.

En Ecatepec, al hacer una encuesta hace unas semanas en el colectivo de la gente a pregunta abierta de quién podría ser un personaje de su confianza, honesto, capaz, entregado, que la gente lo quisiera, pues en el número uno salió el nombre de Onésimo Cepeda, ganó naturalmente la encuesta y de manera natural hablamos con él y nos dijo: “Algo que quiero hacer en mi vida es ser legislador, tengo 12 años fuera de la iglesia como Obispo” desde el 2012 cuando Benedicto 16 aceptó su renuncia al haber cumplido los 75 años bajo el argumento de la jubilación obligatoria que establece la Iglesia Católica.

Esta división se hizo efectiva según el artículo 401 del Código de derecho canónico, la ley federal que rige la iglesia católica. El partido está abierto, somos una fuerza centro progresista en donde el origen político no es destino final.

“Ayer, la Iglesia Católica nos dice que Onésimo sigue siendo parte de la iglesia, no se ha dado de baja porque nunca ingreso está renuncia. No se acaba la posibilidad de llevar a cabo esta candidatura, pero ya no está en manos del partido. Él junto con un equipo de especialistas está trabajando, encontrando una posibilidad para poder competir por este cargo”, mencionó.

El proceso sigue abierto hasta el 10 de abril y el que toma la decisión de seguir es él, no hay un personaje más querido, más cercano que Onésimo Cepeda. Jesús Paredes, es un activista de Ecatepec, quedó en segundo lugar y Felipe Trujillo en tercer lugar, quienes van a disputar los cargos de diputado federal y local en este proceso electoral, añadió.