En esta emisión para MVS Noticias, Pamela Cerdeira entrevistó al periodista investigador, Jaime Maussan y da su opinión acerca de la cancelación del foro en el Senado sobre Covid-19 en el que participaría.

Se llevaría a cabo este lunes el Foro llamado “Hydrotene: Alianzas y estrategias contra el Covid-19” pero se canceló tras varios cuestionamientos, fue duramente criticado por autoridades sanitarias. La legisladora de Baja California Sur, Jesús Lucía Trasviña llamaba a escuchar la alternativa.

Jaime Maussan explicó “No es un medicamento, ni tratamiento es un nutriente que tiene cualidades espectaculares, ya actúa en el organismo parta que este mismo actué contra los diferentes males y uno se alivie”

Este nutriente fue promovido en los canales oficiales del Senado, pero se canceló el Foro y en este se presentarían las pruebas por científicos, yo era el único periodista. Me pregunto ¿tienen testimonios que demuestren que no funciona el nutriente?, porque solo así se podría declarar que es un “producto milagro” como lo llaman. Si no está en la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) no sirve, tengo testimonios que han ayudado y tiene resultados maravillosos.

Después platicó como conoció el nutriente “El producto llego a mi programa de TV para anunciarlo, al inicio no creí funcionara, me empezaron a llegar casos y hablé con personas que me dijeron que se curaron y considero debo participar en su distribución. Es algo ya estudiado, no que yo haya inventado, se le puede preguntar a las personas que lo han probado. Finalizó invitando a Pamela a conocer el producto.

