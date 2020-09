En entrevista con Pamela Cerdeira para MVS Noticias, Gisela Noble, directora de Fundación Wal Mart, nos platicó sobre el tema “emprendiendo de los errores” y los consejos para un negocio.

“Yo creo para ubicarnos un poco, he llegado a donde he llegado porque me he topado con gente muy valiosa en las empresas que he trabajado, me he cruzado con gente que me ha llegado a impulsar mi carrera“, nos contó.

“Algo que nunca visualicé y que me ha marcado fue sobre estimar cualquier reto en la vida laboral, creo que no necesariamente estás preparado para todo y cuando te topas con alguien que no te apoya te termina entrenando”, consideró tras sus experiencias.

Finalmente, Noble nos comentó que para ella es relevante la humildad, ser objetivo contigo mismo, ser crítico capaz de reconocer en qué fallé.