Para MVS Noticias, Pamela Cerdeira entrevistó a Armando Guajardo Torre, presidente de la Comisión Nacional Laboral de Coparmex.

No se pudo lograr la propuesta del sindicato patronal de aumentar el salario a un nivel máximo de 135.83 pesos, sin embargo, el Gobierno Federal no quiso poner nada, no accedió a realizar aportación alguna para mejorar la calidad de vida de los trabajadores y preservar los empleos.

La Confederación Patronal de la República Mexicana considera que un aumento del 15 por ciento al salario mínimo se abre al riesgo a que 700 mil empresas cierren en los próximos tres meses por lo tanto habrá un aumento de desempleo.

Se ha acordado aumentar el salario mínimo de 123.22 a 141.7 pesos diarios a partir del 1 de enero de 2021.

