En entrevista para MVS Noticias con Pamela Cerdeira, Natalie Kitroeff, corresponsal del New York Times, habló sobre el artículo “Morena dividido por acusaciones de violación sexual”.

No vamos a ofrecer comentarios alrededor de lo que ha dicho el presidente, sólo les puedo decir que para nosotros en el New York Times, nos pareció una nota muy importante el hecho de que estas mujeres están acusando a un candidato de cosas muy serias y una de esas mujeres hizo una denuncia hace tres años, ya esto es mucho antes de que el señor Salgado Macedonio sea candidato, así que estás acusaciones que han creado divisiones dentro del propio gobierno del presidente nos parecieron muy importantes y es por eso que hicimos la nota, dijo Natalie Kitroeff.

“El fiscal de Guerrero no nos ha respondido a nuestras preguntas, tampoco nos respondió Jesús Ramírez a nuestras preguntas y los abogados del propio candidato Salgado Macedonio tampoco nos respondieron, así que bueno nos quedamos ahí con los documentos que teníamos, pero el reportaje está fundamentado y basado en estos documentos sin respuesta de las autoridades”.

Tenemos el expediente de las dos mujeres, la respuesta de la Fiscalía de Guerrero a Basilia Castañeda, donde decía que no le iban a investigar el caso, pero hay una carpeta de investigación y también incluimos en la nota la respuesta que ha dado el abogado de Félix a la prensa, pero como no nos habló sólo pudimos hacer el mejor esfuerzo para incluir su perspectiva, no nos ofrecieron respuesta a nosotros, eso es lo que tenemos, finalizó.