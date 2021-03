Para MVS Noticias, Pamela Cerdeira entrevistó a Alma Delia Murillo, escritora, sobre su visión del movimiento feminista.

Había que salir, había que sentirnos y saber que aquí estamos todas de todas formas y que aquí vamos a seguir y que no nos vamos a callar, declaró la escritora.

“No me he arriesgado en más de un año, no he salido de viaje, esta es la única y la última vez que me arriesgué en este periodo de pandemia a salir de la calle a convivir con más gente porque hay otra pandemia y es la pandemia de feminicidios y también tenemos que contársela al mundo”.

Esto no es particularmente de este sexenio, desde las muertas de Juárez. Son seis sexenios, son más de 30 años que ningún presidente, ningún partido político realmente ha atendido esta emergencia, indicó.

La escritora explicó que lo que tiene que pasar es que las mujeres lleguemos a los niveles de la toma de decisiones más importante, ese es el gran tema porque no es nada más que las mujeres seamos votantes y que podamos o no elegir sino que de todas formas les damos victorias aplastantes y luego llegan y no toman en cuenta nuestra agenda porque arriba son hombres tomando decisiones de hombres, tenemos que llegar nosotras.