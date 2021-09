La UNAM tuvo esa sensibilidad donde vio que la memoria no se construye con los hechos del muy muy pasado, sino es el pasado de ayer, en esta publicación se incluyen las fotografías donde se ven los nombres y las consignas, son memorias que no se deben olvidar.

En entrevista con Pamela Cerdeira, para MVS Noticias, platicamos con Ximena Apisdorf Soto, consultora en Arte, quien habló sobre el libro “8M21 del muro al memorial”.

La consultora dio un pequeño repaso de cómo es que surgió la inquietud e idea de hacer este registro, que más allá de ser una publicación más, puede ser un registro histórico.

-Información relacionada: Feminicidios: agosto alcanza su máximo histórico al contabilizar 107 víctimas

Además, agregó “una cosa que a Anahí y a mí nos llamó la atención, fue la muestra grande del espacio, de las grandes vallas, pero una preocupación que compartíamos es que no se alcanzaban a leer todos los nombres, yo empecé a interrogar por los nombres, las listas”.

Aunque resultó que no había una lista oficial “eso me preocupó porque dije: esto no va a durar más de 48 horas, porque va a pasar la marcha, las van a quitar, las van a volver a pintar, lo que decidimos fue ir a recoger los testimonios gráficos”.

“La publicación se puede buscar en cuadernoscatedras.unam.mx viene acompañado de cuatro textos, que en conjunto pueden servir un registro histórico”, pero aquí te compartimos la entrevista completa 👇🏼