En entrevista Xóchitl Gálvez, senadora de Acción Nacional, habló con Manuel López San Martín en Mesa Para Todos sobre el caso de Tlahuelilpan, a un año de la tragedia.

“Días antes de la tragedia circularon videos de la escasez de combustible, muchas veces se ocultó que en Hidalgo ocurría el problema del “huachicol”, relató.

Señaló que la gente estaba ahí por ignorancia, los verdaderos huachicoleros ya se habían ido. “Considero que Protección Civil no tuvo la capacidad de controlar esa situación”.

“A mí me parece que el gobierno no supo actuar, si eran delincuentes por qué no los presentaron ante las autoridades correspondientes”, comentó.

Indicó que hubo una tragedia donde hubo una omisión del gobierno, lo que no me aceptaron es que se les diera la calidad de víctima.