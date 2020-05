El expresidente Felipe Calderón presentó su libro “Decisiones difíciles”, en el que habla sobre acciones que tomó durante su sexenio, principalmente la cuestionada estrategia de seguridad contra el crimen organizado.

“Se puede discutir si la estrategia que utilicé fue o no la correcta, sin embargo el combate al crimen organizado siempre fue el objetivo de mi gobierno. La orden que se dio en mi presidencia es que nunca se pactaría con el crimen”, recalcó.

Confesó que los rumores contra Genaro García Luna siempre existieron, lo que nunca hubo evidencias ni por parte de dependencia nacionales ni norteamericanas. “La verdad es que fue el gabinete presidencial que más combatió al crimen organizada, hubo capturas importantes de todos los cárteles mexicanos”.

En Mesa Para Todos con Manuel López San Martín, el exprimer mandatario de México fue cuestionado sobre la decisión más complicada que tomo sobre su gobierno a lo cual reveló que la más relevante y controversial fue combatir al narcotráfico con toda la fuerza del Estado para proteger a las familias mexicanas de la delincuencia.

“Al llegar a la presidencia veo que hay una invasión de criminales en las instituciones, gobernadores y alcaldes. Cuando el entonces gobernador de Michoacán me pide ayuda y me muestra la difícil situación que se vivía en el estado, principalmente en Tierra Caliente, lo que me pareció una crueldad abandonar a la gente ante la violencia que vivían”, relató

Indicó que en un principio pensó en utilizar la fuerza policial, sin embargo el propio gobernador de Michoacán, Leonel Godoy, confesó que no contaba con la capacidad y además la mayoría de los elementos policíacos estaban comprados por los grupos criminales, por lo que era necesario una fuerza mayor y en México son las Fuerzas Armadas.

“Para conformar su gabinete presidencial tomé los criterios del gobierno saliente (Vicente Fox) y fui entrevistando a los más altos perfiles. En materia de seguridad se perfilaron Eduardo Medina Mora y García Luna, quienes presentaron proyectos bastante ambiciosos”, comentó.