En entrevista Gabriel Regino, abogado, habló con Manuel López San Martín en Mesa Para Todos sobre el caso de Emilio “L”, quien se declara no culpable por Agronitrogenados y Odebrecht.

Indicó que hay un largo camino para determinar si es o no culpable el exdirector de Pemex de los cargos que se le atribuyen y existe la posibilidad de que no se le lleve a un juicio, dependiendo de su acuerdo con la Fiscalía. “Se tiene que recordar que cárcel no es lo mismo que justicia”.

“Emilio “L” pasará los próximos seis meses en su casa portando un brazalete y posiblemente se darán más detenciones”, comentó.

Señaló que iniciará la investigación complementaria, el que la Fiscalía General de la República irá tras varios personajes públicos.