En entrevista Israel Rivas, padre de niña con cáncer, habló con Manuel López San Martín en Mesa Para Todos sobre el desabasto de medicamentos.

“Llevamos una semana con este problema, me parece que vivimos en mundo paralelos. Hay niños a los que se les ha negado los medicamentos desde hace quince días”, expresó.

Señaló que no se puede comprar en ningún laboratorio, nos dicen que “ya no lo fabrican”, nos están mintiendo. “Yo no puedo reclamarle a una farmacéutica, es al Gobierno”.

“Hay medicamentos que no pueden ser sustituidos, no es correcto que quieran cambiarlos”, comentó.