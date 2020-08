En entrevista Mario Delgado, presidente de la Jucopo en la Cámara de Diputados, habló con Manuel López San Martín en Mesa Para Todos sobre su intención de contender a la dirigencia de Morena.

“Morena debe seguir siendo un instrumento de lucha en México y se debe seguir difundiendo el ideal del presidente Andrés Manuel López Obrador que es vivir en una democracia“, comentó.

Indicó que hay una visión de un grupo en el que los ciudadanos participen en elecciones internas del partido, sin embargo no es congruente ya que no podemos decirle que no apoye y en el 2021 decirles que voten por Morena.

“Una dirigencia que no este legítimamente elegida sería un pésimo escenario para ir rumbo a las elecciones de 2021″, señaló.